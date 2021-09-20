Pfizer заявила про безпечність COVID-вакцини для дітей віком від п'яти років

Pfizer заявила про безпечність COVID-вакцини для дітей віком від п'яти років

Препарат викликає "стійкий" імунітет, як і у дорослих.

Американська компанія Pfizer заявила про безпечність своєї вакцини від коронавірусу для дітей віком від п'яти до 11 років.

Про це повідомила пресслужба BioNTech.

Компанія провела тестування за участі понад 2,2 тисячі дітей. Під час нього для учасників застосовували третину об’єму від дози, якою щеплювали підлітків й дорослих. Інтервал становив три тижні.

Виявилося, що імунна відповідь була майже ідентичною з тією, яку спостерігали під час тестування людей від 16 до 25 років. Таким чином в компанії наголошують, що їхній препарт від COVID-19 викликає "стійкий" імунітет у дітей 5-11 років.

Слід зауважити, що у дітей також спостерігалися побічні ефекти після введення препарату. Серед них називають головний біль, втому, біль у м’язах, озноб, лихоманку й нудота. Такі ж мали і вакциновані дорослі.

"Ми прагнемо розширити захист, який забезпечується вакциною, на це більш молоде населення, за умови отримання дозволу регулюючих органів, особливо у зв'язку з тим, що ми відстежуємо поширення варіанта Delta й істотну загрозу, яку він представляє для дітей", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Як повідомлялося, експерти управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США порекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто знаходиться в групі високого ризику.

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