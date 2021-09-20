Pfizer заявила о безопасности COVID-вакцины для детей от пяти лет

Pfizer заявила о безопасности COVID-вакцины для детей от пяти лет

Препарат вызывает "устойчивый" иммунитет, как и у взрослых.

Американская компания Pfizer заявила о безопасности своей вакцины от коронавируса для детей от пяти до 11 лет.

Об этом сообщила пресс-служба BioNTech.

Компания провела тестирование с участием более 2,2 тысячи детей. Во время него для участников применяли треть объема от дозы, которой прививали подростков и взрослых. Интервал составлял три недели.

Оказалось, что иммунный ответ была почти идентичным с тем, который наблюдали во время тестирования людей от 16 до 25 лет. Таким образом в компании отмечают, что их препарт от COVID-19 вызывает "устойчивый" иммунитет у детей 5-11 лет.

Следует заметить, что у детей также наблюдались побочные эффекты после введения препарата. Среди них называют головную боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадку и тошнота. Такие же имели и вакцинированы взрослые.

"Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей", — заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Как сообщалось, эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

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