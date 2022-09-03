Слава Каминская сменила имидж 6-летней дочери: "Теперь копия мамы!"

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская вместе с детьми сейчас находится в Нидерландах. В своем Instagram певица показала, как изменилась внешность ее 6-летней дочери Лауры за это время.

Так, звездная мама позволила дочке обрезать длинные белые волосы и сделать стильное каре. Сама же Лаура осталась в восторге от нового имиджа.

"Волосы — не зубы! Отрастет", — в шутку подписала фотографию Каминская.

Дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/slava_kaminska

Смену внешности девочки оценили и поклонники Славы. В комментариях под фотографией подписчики написали, что новая прическа очень подходит Лауре и делает ее еще больше похожей на известную маму.

Какая красавица! Новая прическа супер!

Теперь копия мама!

Очень подходит Лауре такая прическа!

Как будто повзрослела с новой прической!

Напомним, своих повзрослевших сыновей недавно показала певица Джамала — милое видео появилось в соцсетях исполнительницы.

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