Слава Каминская сменила имидж 6-летней дочери: "Теперь копия мамы!"

Певица Слава Каминская показала новую прическу маленькой дочери Лауры.
Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская вместе с детьми сейчас находится в Нидерландах. В своем Instagram певица показала, как изменилась внешность ее 6-летней дочери Лауры за это время.
Так, звездная мама позволила дочке обрезать длинные белые волосы и сделать стильное каре. Сама же Лаура осталась в восторге от нового имиджа.
"Волосы — не зубы! Отрастет", — в шутку подписала фотографию Каминская.
Смену внешности девочки оценили и поклонники Славы. В комментариях под фотографией подписчики написали, что новая прическа очень подходит Лауре и делает ее еще больше похожей на известную маму.
- Какая красавица! Новая прическа супер!
- Теперь копия мама!
- Очень подходит Лауре такая прическа!
- Как будто повзрослела с новой прической!
Напомним, своих повзрослевших сыновей недавно показала певица Джамала — милое видео появилось в соцсетях исполнительницы.
Читайте также: