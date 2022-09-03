Известный украинский рэпер стал отцом близнецов

Известный украинский рэп-исполнитель Freel, настоящее имя которого Андрей Шалимов, впервые стал отцом.

Этот год для известного рэпера Freel, несмотря на все сложности, все же стал особенным.

Артист и его супруга в первый раз стали родителями. Более того, у них родились двойняшки. Девочку супруги назвали Соломией, а мальчика – Остапом.

Об этом рэпер сообщил в своем Instagram.

"Поздравьте Остапа и Соломию", – поделился счастливый папа.

Фото: me.freel/Instagram

Кстати, знаменитость с пополнением в семье поздравила его коллега за сценой, певица Джамала, с которой он недавно выпустил совместный хит.

Сначала артистка на всю Украину произнесла теплые слова новоиспеченным родителям в эфире телемарафона, а уже потом на своей странице в Instagram.

"Все мои сердца вам", — поздравила супругов Джамала.

Фото: me.freel/Instagram

Напомним, недавно победительница "Евровидения-2016" Джамала записала новый трек с рэпером Freel, который получил название "Коли закінчаться війни". Артистка рассказала, как родилась идея создания композиции.

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