Известный украинский рэпер стал отцом близнецов

Известный украинский рэп-исполнитель Freel, настоящее имя которого Андрей Шалимов, впервые стал отцом.
Этот год для известного рэпера Freel, несмотря на все сложности, все же стал особенным.
Артист и его супруга в первый раз стали родителями. Более того, у них родились двойняшки. Девочку супруги назвали Соломией, а мальчика – Остапом.
Об этом рэпер сообщил в своем Instagram.
"Поздравьте Остапа и Соломию", – поделился счастливый папа.
Кстати, знаменитость с пополнением в семье поздравила его коллега за сценой, певица Джамала, с которой он недавно выпустил совместный хит.
Сначала артистка на всю Украину произнесла теплые слова новоиспеченным родителям в эфире телемарафона, а уже потом на своей странице в Instagram.
"Все мои сердца вам", — поздравила супругов Джамала.
Напомним, недавно победительница "Евровидения-2016" Джамала записала новый трек с рэпером Freel, который получил название "Коли закінчаться війни". Артистка рассказала, как родилась идея создания композиции.
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