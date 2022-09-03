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Відомий український репер став батьком двійнят

Відомий український репер став батьком двійнят

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Відомий український репер став батьком двійнят

Фото: me.freel/Instagram

Відомий український реп-виконавець Freel, справжнє ім'я якого Андрій Шалімов, вперше став батьком.

Цей рік для відомого репера Freel, попри всі складнощі, все ж став особливим.

Артист та його дружина вперше стали батьками. Ба більше, у них народилися двійнята. Дівчинку подружжя назвало Соломією, а хлопчика – Остапом.

Про це репер повідомив у своєму Instagram.

"Привітайте Остапа і Соломію", - поділився щасливий татусь.

Фото: me.freel/Instagram / ©
Фото: me.freel/Instagram

До речі, знаменитість з поповненням у родині привітала його колега за сценою, співачка Джамала, з якою він нещодавно випустив спільний хіт.

Спочатку артистка на всю Україну сказала теплі слова новоспеченим батькам в ефірі телемарафону, а вже потім на своїй сторінці в Instagram.

"Всі мої серця вам", - привітала подружжя Джамала.

Фото: me.freel/Instagram / ©
Фото: me.freel/Instagram

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Євробачення-2016" Джамала записала новий трек з репером Freel, який отримав назву "Коли закінчаться війни". Артистка розповіла, як народилася ідея створення композиції.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
591
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