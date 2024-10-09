Солист "Би-2" гневно разнес "президента смерти" Путина: "Сгинь, всем станет веселее"

Солист российской группы "Би-2" Лева, он же Егор Бортник, гневно обратился к кремлевскому диктатору Путину.

На днях диктатор отпраздновал день рождения, поэтому музыкант оставил своеобразное поздравление "бестолковому политическому бездеятель". Он подчеркнул, что по вине путина началась ужасная война. От приказов кровавого диктатора умерли тысячи людей, а миллионы остались с искалеченными судьбами. Солист "Би-2" призвал путина прекратить убивать людей. В своем "поздравлении" артист пожелал диктатору поскорее "сгинуть".

"Ржавые листья осени породили бестолкового политического бездеятеля. Впереди — тысячи убийств, миллионы искалеченных судеб на миллиарды рублей. С днем рождения, президент смерти. Хватит убивать людей. День рождения в ничтожества. Сгинь, Путин! Всем станет веселее...", — обратился к диктатору певец.

Пост Левы из "Би-2" / Фото: instagram.com/levab2

В комментариях под постом Лева продолжил свои мысли. В частности, артист назвал путина "преступником" и "убийцей". Кроме того, певец напомнил, что Крым – это Украина, и призвал диктатора немедленно вывести войска из украинских земель. Россиянам же солист "Би-2" пожелал прийти в себя и понять, что их враг – путин.

Комментарии под постом Левы из "Би-2" / Фото: instagram.com/levab2

Отметим, группа "Би-2" не поддержала войну в Украине. Правда, после начала российского вторжения коллектив не сразу покинул страну-агрессора, а продолжил там давать концерты. Впрочем, в апреле 2022 года в Омске произошел инцидент, когда музыканты отказались выступать на сцене на фоне буквы "Z". После этого участники "Би-2" покинули РФ, а солиста Леву признали "иноагентом".

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