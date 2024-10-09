Соліст "Би-2" гнівно розніс "президента смерті" Путіна: "Згинь, всім стане веселіше"

Соліст російського гурту "Би-2" Льова, він же Єгор Бортник, гнівно звернувся до кремлівського диктатора Путіна.

Днями диктатор відсвяткував день народження, тож музикант залишив своєрідне привітання "безтолковому політичному бездільнику". Він наголосив, що з вини путіна розпочалася жахлива війна. Від наказів кривавого диктатора померли тисячі людей, а мільйони залишилися зі скаліченими долями. Соліст "Би-2" закликав путіна припинити вбивати людей. У своєму "привітанні" артист побажав диктаторові скоріше "згинути".

"Іржаве листя осені породило безтолкового політичного бездільника. Попереду - тисячі вбивств, мільйони покалічених доль на мільярди рублів. З днем народження, президент смерті. Досить вбивати людей. День народження у нікчеми. Згинь, Путін! Всім стане веселіше...", - звернувся до диктатора співак.

Допис Льови з "Би-2" / Фото: instagram.com/levab2

У коментарях під дописом Льова продовжив свої думки. Зокрема, артист назвав путіна "злочинцем" і "вбивцею". Окрім того, співак нагадав, що Крим – це Україні, і закликав диктатора негайно вивести війська з українських земель. Росіянам же ж соліст "Би-2" побажав отямитися і зрозуміти, що їхній ворог – путін.

Коментарі під дописом Льови з "Би-2" / Фото: instagram.com/levab2

Зазначимо, гурт "Би-2" не підтримав війну в Україні. Щоправда, після початку російського вторгнення колектив не одразу покинув країну-агресорку, а продовжив там давати концерти. Утім, у квітні 2022 року у Омську стався інцидент, коли музиканти відмовилися виступати на сцені на тлі літери "Z". Після цього учасники "Би-2" покинули РФ, а соліста Льову визнали "іноагентом".

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