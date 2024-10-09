Может ли Украина позволить экспорт своих дронов: Жорин дал четкий ответ

Только люди, которые далеки от войны и ничего не понимают о реальной ситуации в армии с вооружением, могут говорить об экспорте беспилотников, подчеркнул Максим Жорин.

Украинской армии критически не хватает дронов, поэтому говорить, что Украине нужно экспортировать беспилотники, могут только люди, которые максимально далеки от войны и абсолютно ничего не понимают о реальной ситуации в армии с вооружением, или те, кто стремится только заработать.

Об этом заявил экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБР майор ВСУ Максим Жорин.

"Только люди, которые максимально далеки от войны и абсолютно ничего не понимают о реальной ситуации в армии с вооружением, могут хлопать, что нам нужно экспортировать беспилотники. Или те, кто хочет рубить бабки, а не воевать", – подчеркнул он.

Жорин отметил, что украинской армии критически не хватает дронов.

"Все подразделения постоянно самостоятельно ищут возможности, чтобы обеспечить себя дронами. Огромная часть потребностей ложится на плечи волонтеров, громад и бизнеса, которые поставляют в боевые подразделения дроны. Как государство, мы не вышли даже и на половину от того, что нужно сегодня на фронте. Украина – первая в мире, кто сейчас нуждается в беспилотниках. Какой может быть экспорт в таких условиях?!" – резюмировал он.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Украина якобы рассматривает возможность упразднить запрет на экспорт отечественных беспилотников. В статье говорится, что компании-производители дронов стремятся продавать свою избыточную продукцию заграницу, чтобы получить доход, необходимый для производства большего количества БпЛА для украинской армии.

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