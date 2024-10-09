Курс валют на 10 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 10 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар прибавил в цене, а евро и злотый подешевели.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,19 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,12 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,49 грн (-1 коп.)

Напомним, что происходит с долларом. Начало октября принесло новый сюрприз на валютном рынке: курс доллара стал как вкопанный, а курс евро стремительно пошел вниз.

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