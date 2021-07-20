Соломия Витвицкая шокировала огромными синяками под глазами

Ведущая показала, как выглядит после ДТП.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая, которая недавно попала в ДТП и проходит реабилитацию в Карпатах, показала, как выглядит.

На странице в Facebook ведущая программы "Вражаючі історії ТСН" запостила селфи, на котором появилась без макияжа. Телезвезда продемонстрировала огромные синяки и лбу и под глазами.

facebook.com/1plus1.Vitvitska

"Реабилитация после ДТП продолжается на Закарпатском курорте. А уже завтра планирую в Киев и уже в 16:45 и 19:30 вести ТСН. Как считаете — наши гримеры справятся?" — написала она.

В комментариях фолловеры поддержали Витвицкую и пожелали ей скорейшего восстановления.

Вы невероятная! Думаю, что гримеры сделают все, что возможно! Главное — хорошее настроение, ваша приятная улыбка и спокойный голос, по которому я уже очень соскучилась. Жду

Берегите себя, работа была и будет. Успехов!

Ого. Выздоравливай, пожалуйста

Гримеры то справятся, главное, чтобы вы были здоровы!!!

Напомним, ранее Соломия Витвицкая рассказала о самочувствии после ДТП и показала фото со "скорой". Ведущая всю ночь провела в больнице и почти не спала.

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