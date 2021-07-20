Соломия Витвицкая шокировала огромными синяками под глазами

Ведущая показала, как выглядит после ДТП.
Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая, которая недавно попала в ДТП и проходит реабилитацию в Карпатах, показала, как выглядит.
На странице в Facebook ведущая программы "Вражаючі історії ТСН" запостила селфи, на котором появилась без макияжа. Телезвезда продемонстрировала огромные синяки и лбу и под глазами.
"Реабилитация после ДТП продолжается на Закарпатском курорте. А уже завтра планирую в Киев и уже в 16:45 и 19:30 вести ТСН. Как считаете — наши гримеры справятся?" — написала она.
В комментариях фолловеры поддержали Витвицкую и пожелали ей скорейшего восстановления.
- Вы невероятная! Думаю, что гримеры сделают все, что возможно! Главное — хорошее настроение, ваша приятная улыбка и спокойный голос, по которому я уже очень соскучилась. Жду
- Берегите себя, работа была и будет. Успехов!
- Ого. Выздоравливай, пожалуйста
- Гримеры то справятся, главное, чтобы вы были здоровы!!!
Напомним, ранее Соломия Витвицкая рассказала о самочувствии после ДТП и показала фото со "скорой". Ведущая всю ночь провела в больнице и почти не спала.