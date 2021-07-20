16 или 1: математическая головоломка стала вирусной в Сети

Решая простое математическое задание, пользователи Интернет не могут договориться о правильном ответе.

Хитрое математическое задание, которое распространяют в соцсетях, разделило тех, кто пытается его решить, на две категории. Одни называют решением число 16, другие — 1. Как передает издание The Sun со ссылкой на американского Майка Брина, в этом споре невозможно договориться, потому что оба ответа верны.

Пример, из-за которого пререкаются знатоки математики в Интернете, выглядит так 8: 2 (2 + 2)=.

Как пояснил сотрудник Американского математического общества по вопросам осведомленности общественности Майк Брин, его решение может быть разным, в зависимости от того, каким методом очередности операций пользоваться — PEMDAS или BODMAS.

В обоих случаях сначала выполняется действие в скобках, но после этого есть два варианта.

Метод PEMDAS предусматривает следующее действие — умножение 4 на 2 за скобками, чтобы получить 8, после этого 8 делится на 8. Тогда результат этого выражения — 1.

По методу BODMAS, после операции в скобках выполняется не умножение, а деление. Поэтому разделив 8 на 2, получают 4, и только тогда выполняют умножения на 4. В итоге получается число 16.

"В математике много раз возникают неоднозначности. Однако, математики пытаются сделать правила максимально точными ", — заметил по этому поводу Майк Брин.

Напомним, в Северной Ирландии новорожденный ребенок стала интернет-звездой после того, как были опубликованы фотографии ее чрезвычайно густой шевелюры.

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