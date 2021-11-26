Страстный Макс Барских с голым торсом устроил грязные танцы в новом клипе

Сингл Tequila Sunrise стал вторым англоязычным треком из предстоящего альбома музыканта.

Известный артист Макс Барских выпустил новый эффектный клип.

Так, знаменитость представил видео на сингл Tequila Sunrise, ставший вторым англоязычным треком из будущего альбома музыканта.

В ролике исполнитель с голым торсом устроил грязные танцы в баре. По сюжету Макс приходит в заведение, где его встречает афроамериканка. Звезда положил на барную стойку живое сердце, которое начинает биться в такт. Впоследствии и сам певец прибегает к языку жестов и танца.

Рецептом новой работы звезда называет опьяняющие гитарные рифы, откровенную лирику и страстное контемпорари.

"Эта песня для меня особенная. Она о магнетизме между людьми. О боли и танцах, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", – поделился артист.

Режиссер клипа – Алан Бадоев.

В комментариях на YouTube пользователи поделились впечатлениями от музыкальной новинки.

Это бомба! Браво всей команде! Шедевр

Зажигательно, экзотично, свежо! Оригинальная идея клипа без банальщины и на уровне мировых стандартов!

Классная музыка и текст, особенно понравилась хореография. Клип вышел – огонь!

Tequila Sunrise впервые прозвучит со сцены 26 ноября во время концерта Макса Барских в Сиэтле в рамках его американского тура.

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