Светлана Лобода показалась в Киеве и провела ночь в бомбоубежище

Певица Светлана Лобода приехала в Украину.

После полномасштабного вторжения россии в нашу страну артистка покинула страну-террористку и переехала с семьей в Латвию. На странице в Instagram исполнительница разместила снимок, где позирует в украинской столице на фоне Андреевской церкви.

Под фото исполнительница рассказала, что предыдущую ночь она провела в бомбоубежище. Также Лобода выразила соболезнования пострадавшим во время обстрела российскими оккупантами общежития в городе Ржищев, а также Запорожье.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра. Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищеве, где жили мирные люди. Но еще более масштабная трагедия произошла в обед. Российскими ракетами обстреляли Запорожье, в результате чего одна из вражеских ракет попала в обычный жилой дом. Число жертв увеличивается с каждым часом. Эта война приносит столько горя. Столько боли…" – написала Лобода.

Отметим, что Светлана Лобода только через неделю после начала полномасштабного вторжения заговорила о войне в Украине. Однако молчала о том, что напала именно россия. В марте певица начала публично говорить о том, что россия враждебно вторглась на территорию Украины. После полномасштабного вторжения Лобода покинула страну-агрессор и с семьей переехала в Латвию. Артистка оборвала все связи с государством-террористом.

Лобода начала активно заниматься благотворительностью и отправлять в Украину гуманитарную помощь. Также певица начала записывать украиноязычные треки.

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