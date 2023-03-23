Світлана Лобода показалася у Києві і провела ніч у бомбосховищі

Артистка висловила співчуття постраждалим під час обстрілу гуртожитка у місті Ржищів та Запоріжжя.

Співачка Світлана Лобода приїхала до України.

Після повномасштабного вторгнення рф до нашої країни артистка залишила країну-терористку і переїхала з родиною до Латвії. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімок, де позує в українській столиці на тлі Андріївської церкви.

Під фото виконавиця розповіла, що попередню ніч вона провела у бомбосховищі. Також Лобода висловила співчуття постраждалим під час обстрілу окупантами гуртожитка у місті Ржищів, а також Запоріжжя.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Сьогодні була ще одна тривожна ніч. Не спала і спускалася в укриття до раннього ранку. Я приношу свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок нічного прильоту по гуртожитку у Ржищеві, де жили мирні люди. Але ще масштабніша трагедія сталася в обід. Російськими ракетами обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого одна з ворожих ракет потрапила до звичайного житлового будинку. Кількість жертв збільшується з кожною годиною. Ця війна приносить стільки горя. Стільки болю…" – написала Лобода.

Зазначимо, Світлана Лобода лише за тиждень після початку повномасштабного вторгнення заговорила про війну в Україні. Однак мовчала про те, що напала саме росія. В березні співачка почала публічно говорити про те, що рф вороже вторглася на територію України. Після повномасштабного вторгнення Лобода залишила країну-агресора та з родиною переїхала до Латвії. Артистка обірвала всі зв'язки з державою-терористкою.

Лобода почала активно займатися благодійністю та відправляти до України гуманітарну допомогу. Також співачка почала записувати українськомовні треки.

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