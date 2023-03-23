У багатоповерхівці Кропивницького під час тривоги стався вибух: що відомо

Повітряна тривога розпочалася о ще о 09:08.
Сьогодні, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці. Він пролунав під час повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2", - написав Райкович.
За його словами, усі відповідні служби перебувають на місці. Всі обставини пригоди з’ясовують спеціалісти.
Зголм в ОВА додали, що внаслідок вибуху газу постраждав власник квартири. Його шпиталізували до обласної лікарні. Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджено вхідні двері сусідніх квартир.
До слова, у місті, як і у всій країні триває повітряна тривога. Вона розпочалася о ще о 09:08.
Нагадаємо, у Вінницькій області вся родина отруїлась чадним газом: 45-річна мати та 14-річний син загинули, старша донька - в реанімації. Трагедія в родині сталася після встановлення нового котла.
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