Курс долара в Україні у квітні: ескперт дав прогноз

У квітні українська гривня продовжить зміцнюватися. Ймовірний курс долара перебуватиме в межах 38,00-38,50 грн.

Про це "Обозревателю" розповів керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

"Швидше за все, долар буде рухатися вниз. Напевно, приблизно два-три тижні. Можна говорити про діапазон 38,00 -38,50 гривень за долар", - прогнозує Паращій.

За його словами, гривня буде міцнішати. Зокрема, на це буде впливати мабутня посівна, адже аграрії активно продають урожай та свої запаси валюти,

Крім того, переконаний експерт, ситуація на ринку також буде залежати від так званої "зернової угоди".

"Є великий шанс, що гривня буде далі зміцнюватися, тут ми бачимо кілька факторів. Перший - це посівна, яка зараз активно починається", - прогнозує Олександр Паращій.

Нагадаємо,фахівці з посиланням на інформацію Мінфіну кажуть, що середня вартість валюти 2023 року може бути близько 39,5 гривні за долар. Зокрема, за прогнозом української інвестиційної компанії Concorde Capital, курс долара в Україні до кінця 2023 року може перебувати в межах від 36,6 гривні за долар.

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