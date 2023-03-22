Італія – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

У четвер, 23 березня, відбудеться матч 1-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Італії та Англії.

Команди зіграють в Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Збірні Італії та Англії потрапили до групи С, де, окрім них, також виступлять Україна, Північна Македонія та Мальта.

Українці пропускають перший тур кваліфікації на континентальну першість, тоді як Північна Македонія 23 березня прийматиме Мальту.

Зазначимо, що минулого року Італія та Англія двічі зустрічалися в групі Ліги націй: на туманному Альбіоні була зафіксована нульова нічия, а Апеннінському півострові сильнішими виявилися господарі – 1:0.

Крім того, англійці та італійці зустрічалися між собою в фіналі минулого розіграшу континентальної першості. Переможцем Євро-2020 стала "Скуадра Адзурра", здолавши "Трьох левів" у серії пенальті.

Де дивитися матч Італія – Англія

На території України поєдинок першого туру відбору на Євро-2024 між збірними Італії та Англії у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Італія – Англія

У майбутньому поєдинку букмекери віддають зовсім незначну перевагу підопічним Гарета Саутгейта. На перемогу команди "Трьох левів" можна поставити з коефіцієнтом 2,61. Нічия – 3,25. Виграш "Скуадри Адзурри" – 2,98.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на континентальну першість поєдинком 2-го туру проти Англії, який відбудеться в неділю, 26 березня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок гри – о 19:00 за київським часом.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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