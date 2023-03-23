Курс доллара в Украине в апреле: эксперт прогнозировал

В апреле украинская гривна продолжит укрепляться. Вероятный курс доллара будет находиться в пределах 38,00–38,50 грн.

Об этом "Обозревателю" рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"Скорее всего, доллар будет двигаться вниз. Наверное, примерно две-три недели. Можно говорить о диапазоне 38,00 -38,50 гривен за доллар", — прогнозирует Паращий.

По его словам, гривна будет крепнуть. В частности, на это будет влиять предстоящая посевная, ведь аграрии активно продают урожай и свои запасы валюты.

Кроме того, уверен эксперт, ситуация на рынке также будет зависеть от так называемого "зернового соглашения".

"Есть большой шанс, что гривна будет дальше укрепляться, здесь мы видим несколько факторов. Первый – это посевная, которая сейчас активно начинается", – прогнозирует Александр Паращий.

Специалисты со ссылкой на информацию Минфина говорят, что средняя стоимость валюты 2023 года может быть около 39,5 гривны за доллар. По прогнозу украинской инвестиционной компании Concorde Capital, курс доллара в Украине до конца 2023 года может находиться в пределах от 36,6 гривны за доллар.

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