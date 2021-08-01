Сын Джейми Ли Кертис сменил пол и готовится к свадьбе с любимым

Сын Джейми Ли Кертис сменил пол и готовится к свадьбе с любимым

24-летний Томас отныне носит имя Руби.

Сын американской актрисы и писательницы Джейми Ли Кертис — Томас Гест сменил пол.

О трансгендерном переходе приемного сына 62-летняя звезда фильмов "Правдивая ложь", "Хэллоуин" и "Чумовая пятница" рассказала в интервью AARP.

"С удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал нашей дочерью Руби", — поделилась знаменитость.

Джейми также рассказала, что сейчас 25-летняя Руби готовится к свадьбе с любимым. Церемонию, которая состоится в следующем году, проведет звездная мамочка. Кто стал женихом, пока неизвестно.

Getty Images

Кертис отметила, что спросила разрешения у дочери, прежде чем обнародовать эту информацию, поскольку, Руби ведет достаточно закрытый образ жизни и у нее нет страниц в соцсетях.

Напомним, не так давно звезда сериала "13 причин почему" сменил пол и показал, как выглядит. Томми Дорфман совершил каминг-аут.

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