Сын Виктории Бекхэм показал, как отпраздновал свое 19-летие в Майами

Парень провел свой день рождения в семейном кругу.

Сын британского дизайнера Виктории Бекхэм, которая недавно похвасталась подросшей дочерью Харпер, Ромео отпраздновал 19-летие.

На своей странице в Instagram парень показал, что празднование дня рождения состоялось в одном из роскошных ресторанов Майами. Этот день Ромео провел вместе со своими родителями — Дэвидом и Викторией, а также сестрой — Харпер.

Дэвид Бекхэм с сыном / instagram.com/romeobeckham

Семья поздравила парня с 19-летием. А в самый праздничный момент ему подарили огромный торт, который был украшен бенгальскими свечами и фотографиями Ромео с родными и его любимой Мией Реган.

семья Бекхэмов / instagram.com/romeobeckham

Десерт также был украшен изображениями футбольных мячей и спортивных маек, сделанных из сладкой мастики. Также на торте была большая надпись:

"19. С днем рождения, Ромео!", — поздравила семья парня.

Напомним, не так давно Виктория Бекхэм щеголяла своим средним сыном. Тогда же Ромео впервые украсил обложку итальянского издания L'Umo Vogue.

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