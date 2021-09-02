Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Около 200 населенных пунктов будут закрыты для посещения.

В четверг, 2 сентября, президент Польши Дуда поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения в двух воеводствах страны возле границы с Беларусью и принял соответствующее решение.

Об этом в сообщает польское издание tvn24 со ссылкой на официальное заявление представителя президента.

Чрезвычайное положение будет действовать 30 дней в полосе на 3 километра от польско-белорусской границы и охватит 183 населенных пункта — 115 в Подляшском воеводстве и 68 в Люблинском воеводстве. Его введение связано с напряженной ситуацией с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в Европейский Союз из Беларуси.

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На этой территории будет введен ряд ограничений, в частности, будет запрещено проведение массовых мероприятий, собраний и демонстраций, совершеннолетние жители будут обязаны иметь при себе удостоверение личности, также будет действовать запрет на фотографирование и съемку на камеру, а также распространение информации из зоны чрезвычайного положения.

Попасть в населенные пункты, расположенные на территории, где будет действовать чрезвычайное положение, будет разрешено только лицам, которые там проживают. Для всех остальных, включая журналисови, въезд будет закрыт.

Нарушителям запрета грозит штраф или арест.

Напомним, ранее правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за резкого увеличения количества нелегальных мигрантов.

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