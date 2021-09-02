Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Близько 200 населених пунктів будуть закритими для відвідування.

У четвер, 2 вересня, президент Польщі Анджей Дуда підтримав пропозицію уряду про введення надзвичайного стану в двох воєводствах країни біля кордону з Білоруссю та ухвалив відповідне рішення.

Про це у повідомляє польське видання tvn24 з посиланням на офіційну заяву речника президента.

Надзвичайний стан діятиме 30 днів у смузі на 3 кілометри від польсько-білоруського кордону і охопить 183 населені пункти - 115 у Підляському воєводстві та 68 у Люблінському воєводстві. Його запровадження пов'язане з напруженою ситуацією з нелегальними мігрантами, які намагаються потрапити до Європейського Союзу з Білорусі.

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На цій території буде запроваджено низку обмежень, зокрема, буде заборонено проведення масових заходів, зборів та демонстрацій, повнолітні мешканці будуть зобов’язані мати при собі посвідчення особи, також буде діяти заборона на фотографування та знімання на камеру і поширення інформації із зони надзвичайного стану.

Потрапити до населених пунктів, які розташовані на території, де буде діяти надзвичайний стан, буде дозволено тільки особа, які там проживають. Для всіх інших, включно із журналістами, в’їзд буде закрито.

Порушникам заборони загрожує штраф або арешт.

Нагадаємо, раніше уряд Латвії підтримав введення режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю через різке збільшення кількості нелегальних мігрантів.

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