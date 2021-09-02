Діти занедбані, а батьки пиячать: в Одесі вилучили з сім'ї 5-річну дівчинку

Про дівчинку, яка плакала, поліції повідомили небайдужі сусіди.
В Одесі чиновники вилучили із сім'ї 5-річну дівчинку, яка утримувалася в жахливих умовах.
Про це повідомили у поліції Одеській області.
До поліції надійшла інформація про те, що в одній з квартир будинку на вулиці Паустовського плаче дитина.
У будинку, про який йшла мова, співробітники поліції, Служби у справах дітей і медики виявили повну антисанітарію і абсолютно неприйнятні умови для проживання дітей, які виховуються у сім'ї.
З'ясувалося, що батьки 5-річної дівчинки та її 14-річного брата неодноразово потрапляли в поле зору поліції за неналежне виконання батьківських обов'язків. За словами сусідів, дорослі в цій родині ведуть асоціальний спосіб життя, систематично пиячать, лаються і не приділяють належної уваги дітям.
На батьків – 55-річного батька та 43-річну матір – поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП ("неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей").
Нагадаємо, в Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила квартиру на смітник. Разом з матір’ю жив 9-річний син, якого напередодні забрали.
Раніше стало відомо, що у Білгород-Дністровському жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги.