Діти занедбані, а батьки пиячать: в Одесі вилучили з сім'ї 5-річну дівчинку

Діти занедбані, а батьки пиячать: в Одесі вилучили з сім'ї 5-річну дівчинку

Про дівчинку, яка плакала, поліції повідомили небайдужі сусіди.

В Одесі чиновники вилучили із сім'ї 5-річну дівчинку, яка утримувалася в жахливих умовах.

Про це повідомили у поліції Одеській області.

До поліції надійшла інформація про те, що в одній з квартир будинку на вулиці Паустовського плаче дитина.

У будинку, про який йшла мова, співробітники поліції, Служби у справах дітей і медики виявили повну антисанітарію і абсолютно неприйнятні умови для проживання дітей, які виховуються у сім'ї.

З'ясувалося, що батьки 5-річної дівчинки та її 14-річного брата неодноразово потрапляли в поле зору поліції за неналежне виконання батьківських обов'язків. За словами сусідів, дорослі в цій родині ведуть асоціальний спосіб життя, систематично пиячать, лаються і не приділяють належної уваги дітям.

На батьків – 55-річного батька та 43-річну матір – поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП ("неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей").

Нагадаємо, в Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила квартиру на смітник. Разом з матір’ю жив 9-річний син, якого напередодні забрали.

Раніше стало відомо, що у Білгород-Дністровському жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги.

Новини Дніпра: школяр намагався прикурити майже пів пачки цигарок

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання