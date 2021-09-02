Украина - Франция: матч отбора ЧМ-2022 доверили скандальному арбитру

Поединок в Киеве будет обслуживать словенский рефери Славко Винчич.

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура квалификации Чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Франции. На игре будет работать судейская бригада из Словении во главе со Славком Винчичем.

Помогать 42-летнему рефери на линиях будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый арбитр - Раде Обренович (Словения). Также на матче будет работать система VAR во главе с немцем Бастианом Данкертом.

Винчич неоднократно пересекался как с украинской сборной, так и с нашими клубами, и запомнился скандальным судейством. В 2015 году он обслуживал матч "Динамо" против "Генгама" в Лиге Европы, в котором удалил в первом тайме полузащитников киевлян Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланда.

А в 2017 году Винчич не дал "Шахтеру" преодолеть 1/16 финала Лиги Европы, назначив на последней минуте основного времени пенальти в ворота "горняков" после откровенной симуляции форварда "Сельты" Иона Гвидетти.

Винчич впервые будет работать главным арбитром на матче сборной Украины. Ранее он был четвертым рефери на игре плей-офф отбора ЧМ-2014 Франция - Украина, когда "сине-желтые" уступили 0:3 и не сумели выйти на мундиаль. Также он работал четвертым арбитром на поединке против Казахстана, который состоялся в этом году в Киеве.

Матч Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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