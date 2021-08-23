Виктория Бекхэм похвасталась подросшей 11-летней дочерью Харпер

Поклонники отметили, что дочь похожа на отца.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая недавно поздравила себя с 47-летием, похвасталась своей единственной дочерью от любимого, футболиста Дэвида — Харпер Севен.

В фотоблоге звезда разместила снимок своей 11-летней дочери. На фото улыбающаяся девочка изображена на фоне моря. Харпер позирует перед камерой в футболке и светлых шортах. Длинные волосы Севен распустила.

Дочь Виктории Бекхэм / instagram.com/victoriabeckham

"Веселое воскресенье! Поцелуи от Харпер Севен", — подписала пост Виктория.

В комментариях удивленные поклонники написали, что дочь похожа на своего папу:

Копия Дэвида!

Так похожа на отца!

Копия папы!

Заметим, что Виктория 1999 года вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. За это время у пары родилось четверо детей: сыновья — Бруклин, Ромео, Круз, и дочь — Харпер.

Напомним, не так давно Виктория Бекхэм хвасталась сыном-красавчиком Ромео. Тогда же дизайнер поделилась, что ее сын впервые украсил обложку итальянского издания L'Umo Vogue.

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