Син Вікторії Бекхем показав, як відсвяткував своє 19-річчя в Маямі

Хлопець провів свій день народження в родинному колі.
Син британської дизайнерки Вікторії Бекхем, яка нещодавно похизувалася підрослою донькою Гарпер, Ромео відсвяткував 19-річчя.
На своїй сторінці в Instagram хлопець показав, що святкування дня народження відбулося в одному з розкішних ресторанів Маямі. Цей день Ромео провів разом зі своїми батьками – Девідом та Вікторією, а також сестрою – Гарпер.
Родина привітала хлопця з 19-річчям. А в найсвятковіший момент йому подарували велетенського торта, який був прикрашений бенгальськими свічками і фотографіями Ромео з рідними і його коханою Мією Реган.
Десерт також був оздоблений зображеннями футбольних м'ячів та спортивних майок, зроблених із солодкої мастики. Також на торту був великий напис:
"19. З днем народження, Ромео!", - привітала родина хлопця.
Нагадаємо, не так давно Вікторія Бекхем хизувалася своїм середнім сином. Тоді ж Ромео вперше прикрасив обкладинку італійського видання L'Umo Vogue.