Син Вікторії Бекхем показав, як відсвяткував своє 19-річчя в Маямі

Хлопець провів свій день народження в родинному колі.

Син британської дизайнерки Вікторії Бекхем, яка нещодавно похизувалася підрослою донькою Гарпер, Ромео відсвяткував 19-річчя.

На своїй сторінці в Instagram хлопець показав, що святкування дня народження відбулося в одному з розкішних ресторанів Маямі. Цей день Ромео провів разом зі своїми батьками – Девідом та Вікторією, а також сестрою – Гарпер.

Девід Бекхем з сином / instagram.com/romeobeckham

Родина привітала хлопця з 19-річчям. А в найсвятковіший момент йому подарували велетенського торта, який був прикрашений бенгальськими свічками і фотографіями Ромео з рідними і його коханою Мією Реган.

Сім'я Бекхемів / instagram.com/romeobeckham

Десерт також був оздоблений зображеннями футбольних м'ячів та спортивних майок, зроблених із солодкої мастики. Також на торту був великий напис:

"19. З днем народження, Ромео!", - привітала родина хлопця.

Нагадаємо, не так давно Вікторія Бекхем хизувалася своїм середнім сином. Тоді ж Ромео вперше прикрасив обкладинку італійського видання L'Umo Vogue.

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