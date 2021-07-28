"Танцы со звездами": известный юморист стал участником шоу

Капитан команды "Стояновка" в "Лиге смеха" Иван Люленов подтвердил свое участие.

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Продолжается #танціззіркамиchallenge — традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет. Недавно участница "Женского Квартала" Анастасия Оруджова приняла #танціззіркамиchallenge и бросила вызов капитану команды "Стояновка" в "Лиге смеха" Ивану Люленову.

Иван Люленов / пресс-служба канала "1+1"

Сегодня юморист принял челлендж, опубликовав в Instagram видео, в котором поет авторскую песню о "Танцах со звездами".

"От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это "Танцы со звездами" - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь", — прокомментировал Иван Люленов.

Иван бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, исполнившему главную роль в новом сериале телеканала ТЕТ "Ромео и Джульетта из Черкасс", а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. Следите за официальной страницей "Танцев со звездами" в Instagram.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

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