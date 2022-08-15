Тарас Тополя подколол Барских, который вступил в ряды ВСУ: "А где Макс служит?"

С начала полномасштабного вторжения многие звезды украинского шоу-бизнеса взяли в руки оружие и пошли защищать Украину от российских оккупантов.

Певец Макс Барских также сообщал, что в начале апреля вступил в ряды ВСУ и уже был на военных учениях. В качестве доказательства этого артист публиковал фото, где он был изображен в форме и с оружием в руках.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Впрочем, Тарасу Тополе, который ныне служит парамедиком на Харьковщине, слабо в это верится. Он не знает ни одного батальона, где служит Макс.

"Я бы уточнил. А где Макс Барских служит? Знаю, что Саша Положинский пошел к Маркусу, я видел это. Когда мы еще были в Киеве, я видел в одной из рот Виталика Кириченко из группы "Нумер 482". Мне интересно, а где Барских?" – риторически поинтересовался Тополя в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

Напомним, еще в начале апреля Макс Барских сообщил, что вступил в ряды ВСУ. Впрочем, артиста записали как резервиста, ведь у него нет военного опыта. По словам Барских, его назначили ответственным за поставки.

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