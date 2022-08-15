Тарас Тополя підколов Барських, який вступив до лав ЗСУ: "А де Макс служить?"

Від початку повномасштабного вторгнення багато зірок українського шоубізнесу взяли до рук зброю та пішли захищати Україну від російських окупантів.

Співак Макс Барських також повідомляв, що початку квітня вступив до лав ЗСУ та вже був на військових навчаннях. Як доказ цього, артист публікував фото, де він був зображений у формі та зі зброєю у руках.

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Утім, Тарасу Тополі, який нині служить парамедиком на Харківщині, слабо в це віриться. Він не знає жодного батальйону, де служить Макс.

"Я б уточнив. А де Макс Барських служить? Знаю, що Сашко Положинський пішов до Маркуса, я бачив це. Коли ми ще були в Києві, я бачив в одній з рот Віталіка Кириченка з гурту "Нумер 482". Мені цікаво, а де Барських?" – риторично поцікавився Тополя у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

Нагадаємо, ще на початку квітня Макс Барських повідомив, що вступив до лав ЗСУ. Утім, артиста записали як резервіста, адже він не має військового досвіду. За словами Барських, його призначили відповідальним за поставки.

Читайте також: