Тарас Тополя сообщил о гибели боевых товарищей: "Прошли сквозь горнило войны"

Певцу Тарасу Тополе пришлось снова говорить о гибели своих боевых товарищей. В своем Instagram исполнитель с грустью рассказал о трех собратьях, с которыми нес службу в 130 батальоне.

"Пошли на щите противотанкисты Базель, Мастер, Захар. Лучшие, отважные Герои, имевшие хорошо стальное сердце, прошли сквозь горнило войны, сквозь ожесточенные бои, но после освобождения Харьковщины натолкнулись на вражескую мину. Так бывает, к сожалению…", — написал Тополя.

Певец добавил щемящее видео с кадрами еще живых и улыбающихся украинских защитников, мужественно противостоявших российским оккупантам.

Напомним, лидер группы "Антитіла" и его коллеги временно находятся не в зоне боевых действий по приказу руководства. Недавно Тарас Тополь встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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