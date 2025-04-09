TAYANNA с 10-летним сыном отравилась угарным газом

TAYANNA

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Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, сообщила, что вместе с 10-летним сыном отравилась угарным газом.

В Instagram-stories исполнительница рассказала, что начала чувствовать себя плохо в квартире. В артистки болела голова, жгли глаза и она теряла сознание. При этом сработал на счетчике индикатор газа. Исполнительница немедленно вызвала газовую службу. Специалисты зафиксировали в доме угарный газ. TAYANNA говорит, если бы она не среагировала, они бы с Даниэлем могли погибнуть.

“История на миллион, которая произошла с нами. Я недавно пришла домой, сижу и чувствую, что у меня начинает болеть голова, пекут глаза, мне становится плохо и я вырублюсь. Начал пищать индикатор газа на счетчике. Я вызвала газовую службу. Они проверили все и сказали, что в квартиру заходит угарный газ, и что мы могли вообще умереть с малым просто уже до завтра. Такая история…”, – шокировала артистка.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Как оказалось, угарный газ в квартире звезды был еще с зимы. TAYANNA говорит, что в этот период чувствовала себя плохо, но считала, что виной тому проблемы с гормонами, хотя и с анализами было все замечательно. Об угарном газе звезда даже не думала. Впрочем, он попадал в квартиру, потому что ремонтники неправильно установили вытяжки. Поэтому исполнительница обратилась к пользователям и призвала тщательно за этим следить, если в доме есть газовые приборы. Также певица подчеркнула на важности раз в полгода их обязательно проверять.

“Пожалуйста, следите, у кого газовые котлы, колонки и все остальные… Следите за всем, чтобы оно работало… Потому что сейчас даже нормально говорить не могу, забываю слова и мозг не варит. Оказывается, мы с сыном всю зиму травились этим угарным газом по-немногу, поскольку мы спим с открыть окнами, поэтому он не сильно на нас так повлиял до смерти. Но начиная с зимы мы начали плохо чувствовать себя. Я не могла утром бегать, заниматься спортом. У меня такое было впечатление, будто меня избили. Я это все списывала, может, у меня депрессия, гормональный сбой. Анализы замечательные, все хорошо, психолог говорит, что здорова, и понять, что это был газ, мы вообще не могли”, — подчеркнула певица.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, недавно TAYANNA рассказала о своей новой профессии. Также артистка рассекретила важное достижение.