Тоня Матвиенко показала, как 7-летие дочери в Великобритании праздновала

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 15 января, день рождения отмечает младшая дочь исполнительницы от мужа, певца Арсена Мирзояна Нина. Девочке исполнилось 7 лет. По этому случаю звездная мама оставила в фотоблоге трогательный пост и показала, как подросла ее дочь.

"Сегодня нашей Нине 7 лет. Такая уже взрослая, добрая и веселая ты, наша девочка. Столько было планов у нас с тобой (например, научиться играть на гитаре), но ты уже понимаешь, почему наши планы перенеслись. Знаю, как ты скучаешь по всей нашей большой семье и Родине. Но я делаю все возможное, чтобы ты чаще с ними виделась. Мы все преодолеем, потому что по-другому не может быть!" – написала Матвиенко.

Дочери Тони Матвиенко исполнилось 7 лет / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Как известно, артистка вместе с младшей дочерью находится в Великобритании, город Тонтон. За границу Матвиенко уехала с ребенком после того, как россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Дочери Тони Матвиенко исполнилось 7 лет / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочери Тони Матвиенко исполнилось 7 лет / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также в сторис своей страницы в Instagram Матвиенко показала, как организовала праздник дочери. Утром именинницу ждал праздничный торт и шарики, а вскоре в гости к девочке пришли ее друзья и она праздновала в их компании.

Напомним, несколько месяцев назад день рождения отпраздновала старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна. Девушке исполнилось 24 года.

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