РФ вчера впервые атаковала Киев ракетами С-400: Игнат объяснил, в чем опасность

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы закрыть небо над всеми областями. Сделать это тем количеством ПВО, которое передали союзники, пока все еще невозможно.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его сломам, Россия сознательно использует зенитные ракеты C-300 C-400 против Украины, зная их неточность и то, что ПВО сложно их сбивать. Сами ими атаковали россияне Украину накануне.

Игнат отметил, что РФ уже использовала зенитные ракеты для ударов по городам, например, по Харькову или Николаеву, но Киев 14 января атаковали С-300 и C-400 – впервые.

"Эти ракеты невозможно сбивать – ну не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основополагающий на вооружении", – сказал Игнат.

Игнат напомнил, что скорость этих ракет велика – С-300 – свыше 3000 км/ч, С-400 – свыше 4000 км/ч.

"Ракета летит так же как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет С-300 до 150 километров. Но есть и модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе С-400. Эти ракеты летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву", — сказал спикер.

Он также добавил, что существует дальнейшая угроза ударов С-300 по Киеву. Но в дальнейшем будут предприняты определенные шаги, касающиеся северного направления, чтобы избежать этого.

К слову, назначение зенитно-ракетных систем С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно избивают из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения.

Напомним, утром 14 января российские войска обстреляли Киев, в том числе из ракет ЗРС С-400 (модификация С-300).

Во время утренней атаки в Киеве с опозданием раздалась воздушная тревога из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе.

Также обломки ракеты упали в Голосеевском районе на нежилую территорию.