Бывший баскетболист сборной Украины умер в возрасте 33 лет

У Руслана Отверченко были проблемы с сердцем.

На 34-м году жизни скончался бывший игрок сборной Украины по баскетболу Руслан Отверченко.

Трагическую новость сообщила Федерация баскетбола Украины.

Причиной раннего ухода баскетболиста из жизни стали проблемы с сердцем. Информацию о смерти Руслана подтвердили его бывшая супруга Ольга в Instagram.

Отверченко – воспитанник николаевского баскетбола. На протяжении карьеры он выступал за БК "Киев", БК "Донецк", "Будивельник", "Черкасские Мавпы", "Прометей" и испанскую "Манресу".

В 2017 году Руслан становился чемпионом Украины в составе "Будивельника", участвовал в Матче звезд Суперлиги и выигрывал конкурс трехочковых. По итогам сезона-2014/15 он в составе БК "Киев" становился лучшим скорером чемпионата Украины.

Также Отверченко поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и провел 12 матчей за национальную сборную Украины, выступал на Евробаскете-2017.

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