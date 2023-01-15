Тоня Матвієнко показала, як 7-річчя доньки у Великій Британії святкувала

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 15 січня, день народження святкує молодша донька виконавиці від чоловіка, співака Арсена Мірзояна Ніна. Дівчинці виповнилося 7 років. З цієї нагоди зіркова мама залишила у фотоблогу зворушливий пост та показала, як підросла її донька:

"Сьогодні нашій Ніні 7 рочків. Така вже доросла, добра та весела ти, наша дівчинко. Стільки було планів у нас з тобою (наприклад, навчитися грати на гітарі), але ти вже розумієш, чого наші плани перенеслися. Знаю, як ти сумуєш за всією нашою великою родиною та Батьківщиною. Але я роблю все можливе, щоб ти частіше з ними бачилася. Ми все здолаємо, бо по-інакшому не може бути!" – написала Матвієнко.

Доньці Тоні Матвієнко виповнилося 7 років / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Як відомо, наразі артистка разом з молодшою донькою перебуває у Великій Британії, місто Тонтон. За кордон Матвієнко виїхала з дитиною після того, як росія здійснила повномасштабне вторгнення до України.

Доньці Тоні Матвієнко виповнилося 7 років / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Доньці Тоні Матвієнко виповнилося 7 років / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також у сторіз своєї сторінки в Instagram Матвієнко показала, як організувала свято доньці. Вранці на іменинницю чекав святковий торт і кульки, а згодом в гості до дівчинки прийшли її друзі і вона святкувала в їхній компанії.

Нагадаємо, декілька місяців тому день народження відсвяткувала старша донька Тоні Матвієнко Уляна. Дівчині виповнилося 24 роки.

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