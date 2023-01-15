Самоутилізація: в РФ військовий підірвав гранату на території частини, загинули 3 окупанти

У Бєлгородській області (РФ) російський військовослужбовець підірвав гранату та влаштував пожежу на території частини.

Про це пишуть російські телеграм-канали "112" та " Baza ".

"Старший сержант здійснив підрив РГД-5 у розташуванні. Площа загоряння становила 450 квадратних метрів. Через це здетонували боєприпаси, які знаходилися в кімнаті зберігання зброї", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху, за попередніми даними, 3 військовослужбовці загинули, 16 людей постраждали. Ще 8 вважаються зниклими безвісти.

Пізніше російські екстрені служби підтвердили факт того, що сталося. За їхніми даними, інцидент стався на хуторі Тоненьке, у сільському будинку культури.

Нагадаємо, що аналогічні інциденти "самоутилізації" – досить поширене явище у лавах окупантів. Нещодавно розвідка України опублікувала розмову солдата так званої "армії ДНР" з матір'ю, де той розповідав, як так звані "командири" напідпитку відкрили стрілянину по своїх же зв'язківцях.

Напередодні Нового року у Воронезькій області РФ п'яні мобілізовані вчинили бійку з цивільними та кинули в них гранатою.

А російський солдат із Ростова-на-Дону після зґвалтування "кадировцями" наклав на себе руки, підірвавши себе гранатою.

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