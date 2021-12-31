Тоня Матвиенко впервые показала двух своих братьев

Артистка поделилась архивным кадром.

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками архивной фотографией.

Так, на странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует со своими братьями. Это впервые, когда знаменитость показалась вместе с близкими родственниками.

instagram.com/tonya_matvienko

"Два сыночка и лапочка дочка" – так говорил папа. Вот такие открытки я получала на разные праздники от братьев – Ивана (сейчас отец Януарий) и Андрея", — подписала фотография Тоня.

Вместе со фотографией с братьями Матвиенко показала те самые праздничные открытки, о которых говорила. На них изображены детские рисунки братьев Тони, которые они часто делали в детстве.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Подписчики страницы Тони, в свою очередь, пожелали счастья ее семье: "Класс. Как вы сохранили хорошо такую память", "красивые такие! Дай вам Бог всего лучшего!", "Будьте счастливы! Любите и цените друг друга! Вы – семья!".

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