Тоня Матвієнко вперше показала двох своїх братів

Артистка поділилася архівним кадром.

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася з шанувальниками архівною фотографією.

Так, на сторінці в Instagram артистка розмістила знімок, на якому позує зі своїми братами. Це вперше, коли знаменитість показалася разом з близькими родичами.

instagram.com/tonya_matvienko

"Два синочки і лапочка доця" – так казав тато. Ось такі листівки я отримувала на різні свята від братів – Івана (зараз отець Януарій) та Андрія", - підписала знімок Тоня.

Разом зі світлиною з братами Матвієнко показала ті самі святкові листівки, про які говорила. На них зображені дитячі малюнки братів Тоні, які вони часто робили їй у дитинстві.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Підписники сторінки Тоні, своєю чергою, побажали щастя її родині: "Клас. Як ви зберегли гарно таку пам'ять", "гарні такі! Дай вам Бог всього найкращого!", "будьте щасливі! Любіть та цінуйте один одного ! Ви – родина!".

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