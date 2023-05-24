У Ирины Федишин нагло украли деньги, которые она собрала в Лондоне для ВСУ

Украинская певица Ирина Федишин поделилась досадной историей, как ее нагло ограбил организатор концерта в Лондоне.

В частности, исполнительница за границей проводила благотворительный ужин, где собирала средства в помощь украинским защитникам. В ходе мероприятия гости донатили деньги, а также участвовали в аукционе. Однако организатор ужина Николай Левченко присвоил себе средства.

"Организатор благотворительного ужина в Лондоне, Николай Левченко, не отдал нам ни одного фунта от продажи билетов на благотворительный ужин, который был направлен на помощь ВСУ", — пожаловалась Ирина.

Ирина Федишин / Фото: скриншот с видео

Часть суммы певице удалось вернуть, правда, не без проблем. В частности, артистка получила средства, которые в помощь армии донатили присутствующие и покупали лоты, а это почти 4 тысячи фунтов.

"Хочу сразу успокоить всех людей, которые донатили и покупали лоты в этот вечер. Эти средства, а это 3,7 тысячи фунтов, с тяжелой бедой и скандалами удалось забрать, и они все пойдут на ВСУ. Эти средства мы все получили (кроме 400 фунтов), которые еще посылают), и они все пойдут на ВСУ", — подчеркнула Ирина.

Между тем, средства с продажи билетов на благотворительный концерт певица так и не смогла вернуть.

"Сейчас средства с продажи билетов за благотворительный ужин и концерт, который состоялся в Лондоне мы еще не получили. Несмотря на войну, которая обострила во многих украинцах лучшие качества, все еще находятся люди, которые желают заработать как можно больше, не ограничивая себя моральными принципами", — возмутилась певица.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Комаров рассказывал, как россияне украли у него интервью с начальником ГУР Кириллом Будановым. Жители страны-агрессора не просто присвоили себе видео, а превратили его в пропаганду.

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