У Мэрайи Кэри в один день умерли мама и родная сестра: "Мое сердце разбито"

Популярная американская певица Мэрайя Кэри сообщила, что в ее семье случилось горе.

У исполнительницы в один день умерли мама и родная сестра. Печальную новость артистка подтвердила изданию People. Родных людей певицы не стало на прошлых выходных. Умерла 87-летняя мама Кэри – Патрисия.

В тот же день ушла из жизни старшая сестра исполнительницы – 63-летняя Элисон. Мэрайя Кэри не стала называть причину смерти, только призналась, что случился трагический инцидент и ее родной человек погиб. Больше подробностей артистка раскрывать не стала.

Мэрайя Кэри с мамой / Фото: instagram.com/mariahcarey

"Мое сердце разбито, ведь на прошлых выходных я потеряла маму. К сожалению, из-за трагического поворота событий моя сестра погибла в тот же день. Я счастлива, что смогла провести последнюю неделю с мамой перед ее смертью. Я ценю любовь и поддержку всех и уважение к моей конфиденциальности в это тяжелое время", — прокомментировала горе в ее семье певица.

Отметим, у Мэрайи Кэри были достаточно напряженные отношения с матерью на протяжении всей ее жизни. Также артистка не ладила и со старшей сестрой, которая много лет была наркозависимой. В частности, Мэрайя Кэри подробнее описывала их сложные взаимоотношения в своих мемуарах.

Напомним, недавно ушел из жизни легендарный французский актер Ален Делон. Звезды кино не стало 18 августа в возрасте 88 лет.

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