Убийство Галины Хатчинс: муж и сын оператора подали в суд на Алека Болдуина

Это первый иск, связанный с одним из пострадавших.

Семья оператора-украинки Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма "Ржавчина", подала в суд на Алека Болдуина.

Об этом сообщает Associated Press. Так, муж и девятилетний сын обратились в окружной суд штата Нью-Мексико. Кроме Болдуина, ответчиками также являются помощник режиссера Дэвид Холлс, директор картины Кэтрин Уолтерс, оружейница Ханна Гутьеррес Рид и поставщик оружия Сет Кенни. Интересно, что по стрельбе было подано еще минимум четыре иска, но это первый, напрямую связанный с одним из двух пострадавших.

Галина Гатчинс с мужем и сыном / instagram.com/mhutchins777

В иске утверждается, что ответчики знали о проблемах безопасности, но проигнорировали жалобы. Также, по версии адвокатов обвинителей, Алек отказался на съемочной площадке пройти обучение трюку, известному как "перекрестный выхват". Во время этого приема револьвер, носящийся на правой стороне, выхватывают левой рукой и наоборот. Именно в момент съемки этого эпизода и была застрелена Галина. По мнению семьи Хатчинс, к ее гибели привели "безрассудное поведение и меры по сокращению расходов".

Со своей стороны адвокат Алека назвал такие аргументы ошибочными. Он отметил, что члены съемочной группы возлагались на заявления двух специалистов, ответственных за проверку оружия, о том, что оно безопасно.

Напомним, 21 октября голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Со своей стороны Болдуин заявил, что он направил пистолет на Хатчинс по указанию, но оружие выстрелило без нажатия на курок.

Алек Болдвин / Associated Press

"Этого не было в сценарии — нажатие курка... Ну он не был нажат. Я не нажимал на курок... Я бы никогда не наставил пистолет на кого-то и не нажал бы на курок. Никогда", — сказал актер.

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