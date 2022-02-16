Вбивство Галини Гатчінс: чоловік та син операторки подали до суду на Алека Болдвіна

Це перший позов, який пов'язаний з одним із постраждалих.

Сім'я операторки-українки Галини Гатчінс, яка загинула на зніманнях фільму "Ржавчина", подала до суду на Алека Болдвіна.

Про це повідомляє Associated Press. Так, чоловік та дев'ятирічний син звернулися до окружного суду штату Нью-Мексико. Крім Болдвіна, відповідачами також є помічник режисера Девід Голлс, директор картини Кетрін Волтерс, зброярка Ганна Гутьєррес Рід і постачальник зброї Сет Кенні. Цікаво, що щодо стрілянини було подано ще мінімум чотири позови, але це перший, безпосередньо пов'язаний з одним із двох постраждалих.

Галина Гатчінс з чоловіком та сином / instagram.com/mhutchins777

У позові стверджується, що відповідачі знали про проблеми із безпекою, але проігнорували скарги. Також, за версією адвокатів обвинувачів, Алек відмовився на знімальному майданчику пройти навчання трюку, відомому як "перехресне вихоплення". Під час цього прийому револьвер, що носиться на правому боці, вихоплюють лівою рукою і навпаки. Саме в момент знімання цього епізоду і було застрелено Галину. Тож, на думку сім'ї Гатчінс, до її загибелі призвели "безрозсудна поведінка та заходи щодо скорочення витрат".

Зі свого боку, адвокат Алека назвав такі аргументи помилковими. Він зазначив, що члени знімальної групи покладалися на заяви двох фахівців, відповідальних за перевірку зброї, про те, що вона безпечна.

Нагадаємо, 21 жовтня голлівудський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза. Зі свого боку, Болдвін заявив, що він направив пістолет на Гатчінс за вказівкою, але зброя вистрелила без натискання на курок.

Алек Болдвін / Associated Press

"Цього не було у сценарії - натискання курка... Ну він не був натиснутим. Я не натискав на курок... Я би ніколи не наставив пістолет на когось і не натиснув би на курок. Ніколи", - сказав актор.

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