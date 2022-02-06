Участник "Голосу" перепел фронтмена Rammstein и заставил Полякову танцевать на кресле

Ярослав Кайда спел Mein Herz Brennt.

В третьем эфире "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12" попытался покорить тренеров Ярослав Кайда из города Харьков.

28-летний мужчина работает тур-менеджером. Когда он стоит за кулисами шоу артиста, чей концерт организует, так же мечтает о сцене.

"Хочется также разрывать, делиться энергией, отдавать и получать от зрителя. Это очень важно для меня", – поделился он.

Поэтому Кайда пришел на "слепые", где перепел хит группы Rammstein – Mein Herz Brennt.

Первым развернул кресло Потап, а Оля Полякова не сдержалась и начала танцевать, стоя на кресле. Певица эффектно нажала на кнопку ногой.

скриншот с видео

После баталий тренеров Кайда пошел в команду Потапа. К слову, ПТП дружит с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

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