Учасник "Голосу" переспівав фронтмена Rammstein та змусив Полякову танцювати на кріслі

Ярослав Кайда заспівав Mein Herz Brennt.

У третьому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" спробував підкорити тренерів Ярослав Кайда з міста Харків.

28-річний чоловік працює тур-менеджером. Коли він стоїть за лаштунками шоу артиста, чий концерт організовує, так само мріє про сцену.

"Хочеться так само розривати, ділитися енергією, віддавати та отримувати від глядача. Це дуже важливо для мене", – поділився він.

Тому Кайда прийшов на "сліпі", де переспівав хіт гурту Rammstein - Mein Herz Brennt.

Першим розвернув своє крісло Потап, а Оля Полякова не стрималася та почала танцювати, стоячи на кріслі. Співачка ефектно натиснула на кнопку ногою.

скриншот з відео

Після баталій тренерів Кайда пішов до команди Потапа. До слова, ПТП товаришує з солістом Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Читайте також: