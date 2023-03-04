Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана" Том Сайзмор

Звезда фильмов "Спасти рядового Райана", "Схватка" и "Перл-Харбор" Том Сайзмор скончался на 61 году жизни.

Голливудский актер ушел из жизни 3 марта. О смерти Сайзмора сообщил Page Six его представитель Чарльз Лаго.

"С большой грустью и скорбью я должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года мирно скончался во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке", — сказал Лаго.

Причиной смерти актера явилась аневризма головного мозга. 18 февраля Сайзмора обнаружили без сознания в его доме в Лос-Анджелесе и направили в больницу. Через несколько недель врачи сообщили, что никакой надежды на спасение Тома нет, поэтому семья актера приняла решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Том Сайзмор / Фото: Associated Press

Отметим, что долгое время Сайзмор страдал наркотической зависимостью и проходил реабилитацию. В 2004 году актер приговорен к условному наказанию с испытательным сроком за хранение наркотиков.

К тому же в 2016 году Сайзмор был арестован за серьезное избиение своей девушки.

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