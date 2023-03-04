"Черноморец" обыграл "Верес" и покинул зону вылета УПЛ (видео)

"Верес" уступил "Черноморцу" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:3 .

На 13-й минуте "моряков" вывел вперед бельгийский легионер Зиги Бадибанга. Хозяева отыгрались после перерыва – на 60-й минуте отличился Александр Маткобожик.

Однако в конце игры одесситам удалось вырвать победу. На 76-й минуте Даниэль Алефиренко вернул преимущество "Черноморцу", а в компенсированное время Александр Гладкий установил окончательный счет в матче, реализовав пенальти.

Обзор матча

После этой победы "Черноморец" (14 очков) поднялся из зоны вылета на 13-е место в УПЛ. "Верес" (17 баллов) остался на десятой позиции.

В следующем туре команда Романа Григорчука 11 марта сыграет с "Металлистом 1925". Днем позже подопечные Юрия Вирта встретятся с "Ворсклой".

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