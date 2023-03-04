"Золотой" лук: эксперт прогнозирует, что овощ будет дорожать дальше

К маю стоимость лука может вырасти еще на 30%.

На украинских рынках и магазинах рекордные цены на лук. Впрочем, они будут расти дальше. К маю овощ может подорожать еще на 30%.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко в эфире телемарафона.

По его словам, цена на лук растет даже несмотря на то, что его импорт в феврале вырос в 2,5 раза по сравнению с январем.

Эксперт говорит, что к концу весны спрос на рынке будет уменьшаться. Ведь лук уже будет расти на дачных участках. Соответственно это повлияет на цену.

"Сейчас лук от 52 до 58 грн/кг. Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на эту продукцию будет к началу мая точно", – спрогнозировал Гопка.

Напомним, на украинских рынках и магазинах сохраняется тенденция роста стоимости лука. Так, цены на овощ уже в пределах 42-47 гривен за килограмм – на 18% дороже, чем неделей ранее.

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