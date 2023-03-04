"Золота" цибуля: експерт прогнозує, що овоч буде дорожчати далі

До травня вартість цибулі може зрости ще на 30%.

На українських ринках та в магазинах рекордні ціни на цибулю. Втім, вони будуть далі зростати. До травня овоч може здорожчати ще на 30%.

Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в ефірі телемарафону.

З його слів, вартість на цибулю зростає навіть попри те, що її імпорт в лютому звиріс у 2,5 раза порівняно з січнем.

Експерт каже, що до кінця весни попит на ринку буде зменшуватися. Адже цибуля вже ростиме на дачних ділянках. Відповідно, це вплине на ціну.

"Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. Так що, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на цю продукцію буде до початку травня точно", - спрогнозував Гопка.

Нагадаємо, на українських ринках та в магазинах зберігається тенденція зростання вартості цибулі. Так, ціни на овоч вже у межах 42-47 гривень за кілограм - на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

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