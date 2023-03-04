В Испании задержали украинцев и россиян, грабивших беженцев из Украины

В Испании полиция арестовала преступную группировку, которая грабила дома беженцев, сбежавших от войны в Украине.

Об этом информирует The Local.

Известно, что злоумышленники похитили вещи на сумму более 1 миллиона евро.

"Десять подозреваемых специализировались на таких жертвах, поскольку они обычно привозят все свои сбережения и ценности", – говорится в заявлении испанской полиции.

Отмечается, что злоумышленники проникли в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсии на средиземноморском побережье Испании. В частности, им удалось найти украденные вещи и наличные деньги на сумму 1,25 млн евро. Среди украденного – коллекция марок стоимостью примерно полмиллиона евро, ювелирные изделия и компьютеры.

Кроме того, группировки подозреваются в использовании трекеров, установленных на автомобилях жертв, чтобы изучать их распорядок дня и определять, когда их нет дома. В ходе расследования были арестованы семь украинцев и трое россиян.

Тем временем правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.

Читайте также: