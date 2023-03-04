"Чорноморець" обіграв "Верес" і залишив зону вильоту УПЛ (відео)

"Верес" поступився "Чорноморцю" у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному закінчився з рахунком 1:3 .

На 13-й хвилині "моряків" вивів уперед бельгійський легіонер Зігі Бадібанга. Господарі відігралися після перерви – на 60-й хвилині відзначився Олександр Маткобожик.

Однак наприкінці гри одеситам вдалося вирвати перемогу. На 76-й хвилині Даніель Алефіренко повернув перевагу "Чорноморцю", а в компенсований час Олександр Гладкий встановив остаточний рахунок у матчі, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Чорноморець" (14 очок) піднявся із зони вильоту на 13-те місце в УПЛ. "Верес" (17 балів) залишився на десятій позиції.

У наступному турі команда Романа Григорчука 11 березня зіграє з "Металістом 1925". Днем пізніше підопічні Юрія Вірта зустрінуться з "Ворсклою".

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